Fisco, Salvini: Pronta proposta Lega su taglio tasse, M5S la sostenga

di npf

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Se gli Italiani ci fanno forza col voto del 26 maggio, sono convinto che riusciremo a ridiscutere i vincoli europei per abbassare le tasse e rilanciare il lavoro in Italia. Spero che gli amici dei 5Stelle, come previsto nel contratto, sostengano questa battaglia di giustizia fiscale". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.

