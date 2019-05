Fisco, Salvini: 1,7 mln italiani potranno rottamare cartelle Equitalia

di lrs/npf

Fidenza (Parma), 3 mag. (LaPresse) - "Abbiamo promesso di mettere le mani in Equitalia: i dati aggiornati a ieri ci dicono che sono 1,7 milioni gli italiani che potranno rottamare le cartelle senza sanzioni, more e interessi e tornare a vivere. Su Equitalia c'è da andare fino in fondo e invertire l'onere della prova perché, se ti arriva l'accertamento, sei tu che devi impazzire per dimostrare di essere innocente, mentre in uno Stato normale è lo Stato che deve farlo". Così il ministro dell'Interno e vicepremier leghista, Matteo Salvini, durante un comizio a Fidenza (Parma).

