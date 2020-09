Fisco, Ruffini: Dichiarazione precompilata esperimento pienamente riuscito

di dab

Roma, 14 set. (LaPresse) - Quello della dichiarazione dei redditi precompilata "a nostro avviso è un esperimento pienamente riuscito, che ogni anno viene migliorato". Lo dice il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti alla commissione Finanze della Camera, in merito al Recovery fund. "Tra le cose a favore della precompilata, a cui sono evidentemente affezionato, c'è il fatto che i cittadini possono avere contezza di un sistema di detrazioni e agevolazioni di cui prima non l'avevano".

