Dl Fisco, sanatoria per Imu e Tasi: la Lega presenta l'emendamento

La Lega ha proposto di estendere la sanatoria del decreto fiscale anche alle entrate comunali, quindi ad Imu e Tasi. In un emendamento presentato dal Carroccio in Commissione Finanze a Palazzo Madama, si prevede che gli enti locali "possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, l'esclusione delle sanzioni" con "riferimento alle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione".

Va inoltre raddoppiata la sanzione amministrativa per i recidivi sorpresi al volante di un'auto non assicurata. La sanzione oscilla ora tra gli 850 euro e i 3.400. Viene contemplata anche una "sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per quarantacinque giorni" e una "sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per sessanta giorni"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata