Fisco, Gualtieri: Sistema alla tedesca mi piace, ma dibattito aperto

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - Farete la riforma fiscale? "Il sistema alla tedesca, che non significa uguale a quello tedesco, lo ritengo personalmente un'ottima soluzione, a me piace, ma non abbiamo ancora concluso la valutazione tecnica e quella su costi ed entrata a regime". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla Festa del Fatto Quotidiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata