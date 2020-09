Fisco, Gualtieri: Riforma a moduli, nel 2021 faremo altro passo avanti

di dab

Roma, 20 set. (LaPresse) - "Vogliamo proseguire sulla strada della riduzione del carico fiscale, sul lavoro e sull'impresa, cosa che abbiamo già iniziato a fare". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite del 'Cortile di Francesco'. Ma "come ho sempre detto, la riforma fiscale non potrà che entrare in vigore a moduli - aggiunge -, ma contiamo anche l'anno prossimo, come questo primo anno è scattato il primo modulo, di fare un altro passo avanti", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata