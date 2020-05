Fisco, Gualtieri: Condoni? Non rientrano in linee politiche governo

di abf

Roma, 4 mag. (LaPresse) - "Per il fisco serve ripartire da zero? Io posso dire che misure di condono fiscale non rientrano tra le linee politiche di azione di questo governo. La crisi ci ha insegnato che sia fondamentale avere un sistema fiscale amico dei cittadini, semplice, ma anche avere un giusto contrasto all'evasione". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera sul dl liquidità.

