Fisco, Di Maio: Lega trovi coperture per flat tax, non si può sempre criticare

di scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Io ho trovato i 4 miliardi per il cuneo fiscale, se per la flat tax invece che 4 ne servono 10 li trovino". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24 parlando della Lega. "Ci hanno criticato, ma quando governi non puoi sempre prendertela con qualcuno", aggiunge.

