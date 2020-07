Fisco, Di Maio: Avanti con riforma per abbassare tasse a cittadini

di dab

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Stiamo lavorando su più fronti. Penso alla riforma fiscale per abbassare le tasse ai cittadini e altri interventi mirati per rimettere in moto l'economia del Paese, creare lavoro e far ripartire i cantieri. Tutte quelle persone che hanno sofferto durante gli ultimi mesi vogliono ritrovare una serenità perduta. E noi dobbiamo essere bravi a restituirgliela. A testa alta, sempre". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

