Fisco, Crimi: E' giunto momento di web tax per colossi della Rete

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "E' giunto anche il momento di una web tax per i colossi della rete che spesso hanno sede in paradisi fiscali e utilizzano i nostri dati senza pagare nulla. Un intervento fiscale può essere messo in atto per incentivare le imprese innovative, che generano un impatto positivo". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

