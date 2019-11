Fisco, Conte: Pignoramento conto? False notizie, stop mistificazioni

di lcr/scp

Milano, 21 nov. (LaPresse) - “Faccio un invito pubblico. Tutti i cittadini devono essere informati correttamente. Se si scrive che da domattina i conti correnti saranno pignorati, sono false notizie. Dico basta ad alterare il dibattito pubblico con la mistificazione. Non ci sarà nessuna differenza sui pignoramenti: tutto come prima”. Così il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la giunta municipale, a Palazzo Marino, sul pignoramento del conto corrente per chi non paga le tasse locali. “Ma sarà equiparato nella riscossione il sistema locale a quello nazionale”, aggiunge.

