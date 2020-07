Fisco, Conte: Ipotesi è scossa a consumi con sgravio Iva e cashback

di dab

Roma, 1 lug. (LaPresse) - "Il governo è al lavoro per rendere il sistema fiscale più equo. L'obiettivo è far pagare a tutti le tasse e quindi consentire di pagare meno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera. "Ci sono giunte diverse sollecitazioni per interventi futuri sulla materia fiscale per rilanciare i consumi - prosegue -. L'ipotesi su cui si può ragionevolmente lavorare è quella di mettere insieme due temi, dando una scossa ai conusmui con lo sgravio dell'Iva e i pagamenti elettronici".

