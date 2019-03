Fisco, Conte: Flat tax? È nel contratto, va completata

di vln/dab

Cuneo, 18 mar. (LaPresse) - "La flat tax è un impegno preso con gli elettori e poi trasfuso nel contratto di governo. Ho sempre detto che quella che abbiamo fatto l'anno scorso era una significativa anticipazione di una più complessiva riforma". Così il premier Giuseppe Conte al termine del vertice in Prefettura a Cuneo sulla Asti-Cuneo. "Oggi in Italia il carico fiscale è iniquo e complesso: stiamo cercando di alleggerirlo e di semplificarlo - ha aggiunto - Sicuramente la riforma organica va completata. Se mi si chiedono i dettagli non ho sul tavolo un progetto riformatore. Ci stanno lavorando anche le forze politiche e i ministri competenti e vedremo tutti insieme: sicuramente porteremo a termine questo progetto riformatore".

