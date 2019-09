Fisco, appello Commercialisti a Gualtieri: Rinviare applicazione Isa

di dab

Milano, 5 set. (LaPresse) - "Gli Indici Sintetici di Affidabilità stanno provocando notevoli disagi alle aziende e ai professionisti che seguono concretamente l'applicazione dei modelli a causa delle numerose anomalie registrate in occasione della diffusione del software. Rivolgiamo un appello al nuovo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: è necessario rinviare il provvedimento al prossimo anno con la disapplicazione degli Isa al periodo d'imposta 2018". Lo ha detto Sandro Fontana, consigliere segretario dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord. "E' comprensibile che lo Stato metta in campo nuove strategie di lotta all'evasione fiscale - ha aggiunto Fontana - ma ciò non deve violare lo Statuto dei Diritti del Contribuente".

