Firenze, Mattarella visita mostra 'Soli Mai: due anni di gratuità'

di fbg/npf

Firenze, 4 dic. (LaPresse) - "Una visita che ci ha riempito di gioia e di orgoglio. Il presidente della Repubblica ha apprezzato la mostra e soprattutto il nostro lavoro, che, come ci ha detto, fa bene alla comunità". Il presidente di Montedomini Luigi Paccosi commenta così la visita che il presidente Sergio Mattarella ha fatto stamattina alla mostra fotografica "Soli Mai: due anni di gratuità" aperta fino al 7 dicembre nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio.

"Abbiamo presentato il nostro lavoro sul territorio e il progetto che in questi due anni è cresciuto e si è rafforzato, come le relazioni tra i volontari e gli anziani, creando una vera e propria rete di protezione contro la solitudine. Il presidente Mattarella - continua Paccosi - si è complimentato per il nostro lavoro e ci ha spronato a fare sempre meglio per il bene della comunità" Le fotografie in mostra nascono da un progetto artistico di Leonardo Pasquinelli che ha voluto catturare l'essenza delle relazioni nate in questi mesi tra alcuni anziani di Firenze e i volontari che ogni settimana li raggiungono a casa e trascorrono del tempo insieme. Il progetto Soli Mai è realizzato da Montedomini con il sostegno del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze e con il contributo di diverse associazione: Avo, Auser, Misericordia di Firenze, Associazione 50&più, Cesvot, Centro età libera zona centro, Io sto con Montedomini e Comunità ebraica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata