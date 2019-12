Fioramonti: Sul mio nome ogni sorta di speculazione e cospirazione

di dab

Roma, 30 dic. (LaPresse) - "Questi giorni sono stati difficili. Il mio nome sballottolato sui giornali per ogni sorta di retroscena, speculazione e cospirazione. Oggi persino 'Il Tempo' mette il mio cognome in prima pagina associandolo alla loggia massonica P3. Un evidente errore di persona, che la dice lunga sul clima di confusione che regna nel Paese". Così l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in un lungo post su Facebook. "E perché tutto questo? Perché ho mantenuto la parola. Avevo accettato l'incarico di Ministro per dare una discontinuità totale alle politiche passate, e mettere la scuola, l'università e la ricerca al centro della programmazione politica", aggiunge.

