Fioramonti: Ho mantenuto parola, ma attacchi più feroci da M5S

di dab

Roma, 30 dic. (LaPresse) - "L'avevo promesso da viceministro e l'ho confermato da ministro: o si torna ad investire con coraggio sul futuro delle giovani generazioni o non resto a scaldare la poltrona. Siamo l'ultima nazione in Europa per investimenti in formazione e ricerca. Anche un Paese in serie difficoltà economiche come la Grecia fa meglio di noi. Non c'è altro settore della società che meriti più attenzione". Lo scrive l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in un lungo post su Facebook. "Per aver mantenuto la parola sono stato preso d'assalto da alcuni media, e va bene. Ma gli attacchi più feroci sono arrivati dal Movimento 5 Stelle, non criticando la mia scelta, ma colpendo la mia persona. Anche se tutti, ma proprio tutti, sapevano da mesi come la pensavo", aggiunge. (Segue)

