Fioramonti: Gruppi, correnti, partiti? Tutte parole al vento

di dab

Roma, 30 dic. (LaPresse) - "In questo percorso, ho incontrato tante persone che mi hanno sostenuto. Dentro e fuori dal Movimento. E non c'è niente di male se con alcune di queste persone si è cercato di collaborare per riportare in auge temi cruciali come l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la formazione e la ricerca. Sono questi i veri temi del presente e del futuro. E invece tutti parlano di altro. Si è parlato di gruppi, correnti, partiti. Tutte parole al vento per riempire giornali e pagine web". Così l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in un lungo post su Facebook.

