Fioramonti: Conferito dottorato honoris causa a senatrice Segre

di mad

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Ho appena firmato il decreto, su proposta dell'Università di Bergamo, per conferire il dottorato honoris causa alla senatrice Liliana Segre, per il suo impegno a favore dell'intercultura e della tolleranza". Lo annuncia in un tweet il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, pubblicando anche un'immagine del decreto in cui si legge che alla senatrice a vita viene conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in Studi Umanistici Transculturali.

