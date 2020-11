Fico: Ruolo centrale del Parlamento, ripartiamo tutti dal confronto

di scp

Torino, 7 nov. (LaPresse) - "La settimana dei lavori di Montecitorio è terminata ieri con l'informativa del ministro della Salute Roberto Speranza. Era iniziata lunedì con le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta di due momenti particolarmente importanti che ribadiscono il ruolo centrale del Parlamento e dimostrano un clima differente, e una maggiore propensione al dialogo da parte di tutti gli attori istituzionali. È un primo segnale positivo". Così il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook. "Il confronto anche aspro - aggiunge - fa parte della politica, e questo l'abbiamo visto in aula proprio in questi giorni come in passato. Voglio però sottolineare che questa settimana di lavori ha dimostrato plasticamente come le Camere siano indiscutibilmente centrali e restino il luogo in cui si prendono le decisioni, quello in cui si indirizza il governo. Ripartiamo tutti insieme dal confronto costruttivo di questi giorni e proseguiamo nel solco della coesione, nel rispetto delle differenti idee di ognuno".

