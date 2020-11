Fico: Non c'è nulla di male a parlare di riforma Titolo V

di dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Sono convinto che non ci sia nulla di male a parlare di una riforma nuova del Titolo V. A capire, dopo alcuni anni, cosa funziona e cosa no, a parlare di materie concorrenze, di scuola e sanità. Se si apre questo dibattito mi trova d'accordo, fermo restando che in questo momento il Paese deve resistere ed essere solidale, fino a quando usciremo dalla pandemia. Perché ne usciremo". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Titolo V', su Rai3. "Lo Stato centrale può riprendersi qualche competenza, ma dobbiamo avviare un dibattito serio senza sparare sentenza", aggiunge.

