Fico: Le radici dell'Europa sono i diritti e la loro tutela

di dab

Milano, 20 mag. (LaPresse) - "In questi giorni si parla tanto delle radici dell'Europa. E per me è importante ricordare che le radici dell'Europa sono i diritti, la loro tutela, l'avanzare come comunità, comunque la si pensi. Una comunità che deve proteggere i più deboli. E che deve tutelare i bambini. Ciò richiede un impegno quotidiano da parte di tutti noi, rappresentanti delle istituzioni, scuola, genitori, semplici cittadini". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in aula davanti a giovani e giovanissimi, in occasione dell'evento organizzato a Montecitorio con Unicef, cui seguirà la rappresentazione di 'Processo a Pinocchio'.

