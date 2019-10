Fico: Lavorare su visione futuro, punto non è se torna Salvini o no

di dab

Milano, 15 ott. (LaPresse) - "L'Italia non attende le elezioni ma dei provvedimenti importanti. Bisogna parlare di più dei temi che interessano agli italiani. Il punto non può essere se torna Salvini o no. Dobbiamo lavorare sulla visione del futuro". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3.

