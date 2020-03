Fico: In Italia mai possibile quello che è accaduto in Ungheria

di dab

Roma, 30 mar. (LaPresse) - Ciò che è accaduto in Ungheria, con i pieni poteri concessi dal Parlamento al primo ministro Viktor Orban, "in Italia non sarebbe mai potuto avvenire, perché la nostra è una Repubblica parlamentare e la nostra Costituzione l'abbiamo tutti dentro di noi ed è ben salda". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Zapping', su Rai Radio1. "Anche i famosi Dpcm del presidente del Consiglio sono stati autorizzati dalle Camere, tramite la conversione di un decreto legge in un perimetro ben definito", spiega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata