Fico: Convenzione Onu garantisce a minori protezione e accoglienza

di dab

Milano, 20 mag. (LaPresse) - La Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce "un nucleo di diritti fondamentali che nessuno può mettere in discussione. Diritti che tutte le istituzioni, nazionali e sovranazionali, devono tutelare e promuovere, senza deroghe o eccezioni. Il diritto ad essere protetti contro ogni discriminazione per il colore della pelle, la nazionalità, il sesso, la religione, la lingua, l'opinione, la disabilità. Il diritto a vivere con i genitori e a ricongiungersi con loro se vivono in un altro Paese. Il diritto ad esprimere su tutte le questioni che vi riguardano la vostra opinione, che deve essere ascoltata e presa in seria considerazione. Il diritto ad avere le vostre idee, ad essere informati e ad essere protetti al tempo stesso da messaggi dannosi. Il diritto ad essere protetti da ogni forma di maltrattamento, abuso, sfruttamento, tortura o punizione crudele, da parte di chiunque". Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, nel suo intervento a Montecitorio prima della rappresentazione di 'Processo a Pinocchio', il progetto di Unicef Italia. (Segue)

