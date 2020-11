Fico: Con Mattarella parlato di capigruppo Camera-Senato aperta a premier

di dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - Con il presidente della Repubblica "ci siamo detti che è importante trovare un sistema di dialogo ancora maggiore tra maggioranza e oppisizonei, tra Parlamento e governo. Come una capigruppo congiunta di Camera e Senato, convocando il presidente del Consiglio o il ministro della Salute. Non una cabina di regia, ma un luogo dove scambiarci informazioni in maniera più repentina". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Titolo V', su Rai3.

