Fiat tax, Tria: Non c'è nessuna stima Mef, numeri privi di fondamento

di acp/npf

Roma, 18 mar. (LaPresse) - "Non c'è nessuna stima fatta per una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto. Sono numeri destituiti di ogni fondamento". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, arrivando alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Roma per la presentazione dei dati 2018. "Varie ipotesi di flat tax sono allo studio da luglio, non c e' nulla di nuovo", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata