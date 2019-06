FI, Toti: Siamo partito vigliaccheria, classe dirigente si conti

di npf

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Stiamo lasciando l'Italia senza rappresentanza politica perché non abbiamo il coraggio di affrontare i cambiamenti che servono. Siamo il partito della nostalgia. Ci siamo chiusi in un ambito sempre più ristretto e ci siamo persi la realtà. Perché io dico che non voglio congressi, ma primarie e che serve buttare la classe dirigente e farne una nuova. C'è sicuramente qualcunoi che vale ma ritornerà con i metodi nuovi non con quelli con cui è stato messo lì". Lo ha detto il coordinatore di FI Giovanni Toti, intervenendo a un evento FI a Sesto S. Giovanni. "Io non credo per nostalgia o peggio per vigliaccheria si debba fare questo. Perché una classe politica se è codarda non può chiedere fiducia ai cittadini. Una classe dirigente deve mettersi in discussione e avere il coraggio di contarsi. Perché se si salva la classe dirigente non si salva il Paese", ha aggiunto.

