FI, Toti: Non la vedrò morire. Primarie o nostre strade si separeranno

di npf

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Chi vuole bene a Silvio Berlusconi, all'uomo e al di là dell'uomo, ha il dovere di dire le cose in modo duro. Perché il medico che non dice le cose vere, anche se brutte, fa morire il paziente. Non sono disponibile a vedere Forza Italia che muore. Con delle primarie io credo si possa ripartire, chi vince vince. Ma se non è così le nostre strade si separeranno, si può anche smettere di fare politica". Lo ha detto il coordinatore di FI Giovanni Toti, intervenendo a un evento FI a Sesto S. Giovanni.

