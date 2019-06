Fi, Toti: La linea politica si deciderà negli organismi assembleari

di scp

Milano, 24 giu. (LaPresse) - "È evidente che il presidente Berlusconi è il fondatore e avrà sempre una parola importante all'interno, ma nel momento in cui ci sarà una collettività di persone scelte in modo democratico che si esprimerà, poi la linea politica, come in tutti i partiti del mondo, si fa negli organismi assembleari e il coordinatore è tenuto a portarla avanti". Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e coordinatore nazionale di Forza Italia, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Serena Bortone.

