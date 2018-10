Fi, Toti: Con questa classe dirigente non vinceremo mai più

di ntl

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Con questa classe dirigente che continua a far finta di nulla non vinceremo mai più!!". Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti. "a Bolzano solo un cittadino, per l'esattezza un cittadino e mezzo, ogni cento ha scelto Forza Italia. A Trento è andata un po' meglio: due cittadini e mezzo ogni cento. Sarà pure stata una campagna elettorale piena di entusiasmo ma l'entusiasmo, evidentemente, non riempie le urne", dichiara.

