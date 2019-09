FI, Gelmini: Stop politica a zig zag, non è Salvini nostro nemico

di ddn/dab

Viterbo, 21 set. (LaPresse) - "Non è tempo della politica a zig zag, io ho rispetto per tutte le opinioni ma se vogliamo recuperare consenso non possiamo dare messaggi discordanti". Così Maria Stella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera, parlando dal palco della manifestazione di Antonio Tajani 'L'Italia e l'Europa che vogliamo' in corso a Viterbo. "Dobbiamo rifondare il centrodestra, noi non siamo sovranisti ma non possiamo accreditare Salvini come un nostro nemico, il nostro nemico è la sinistra, è Leu ed è lo stesso Matteo Renzi".

