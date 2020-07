FI deposita pdl per commissione inchiesta uso politico giuistizia

di ddn/dab

Roma, 1 lug. (LaPresse) - Forza Italia ha depositato la proposta di legge che chiede l'istituzione della commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. La pdl è stata depositata alla Camera, all'indomani della diffusione dell'audio del relatore al processo Mediaset in Cassazione, Amedeo Franco. Processo in cui Silvio Berlusconi fu condannato per frode fiscale.

