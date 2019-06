FI, Cav vede Toti: governatore trasforma evento 6/7 in rilancio partito

di ddn/dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - Incontro a pranzo tra Silvio Berlusconi e Giovanni Toti. I due hanno avuto un lungo colloquio a Palazzo Grazioli, durante il quale il Cav gli ha offerto il coordinamento di Forza Italia in tandem con Mara Carfagna. Secondo quanto si apprende, dopo aver sotterrato l'ascia di guerra, il presidente della Regione Liguria avrebbe deciso di trasformare l'evento del prossimo 6 luglio in un appuntamento per rilanciare tutto il partito di FI, in vista del consiglio nazionale del 13 luglio.

