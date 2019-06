FI, Cav: Consiglio nazionale il 13 luglio

di ddn/dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - Consiglio nazionale il 13 luglio e non più il 25 giugno. Lo ha annunciato Silvio Berlusconi nel corso dell'assemblea dei parlamentari di Forza Italia in Senato. "Sara necessario applicare le regole e modificarle per la contendibilità", ha aggiunto.

