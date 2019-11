FI, Berlusconi: So che Renzi flirta con voi, ma siamo incompatibili

di npf/dab

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "So che Matteo Renzi vi cerca, vuole flirtare con voi. Ma siamo incompatibili. Italia Viva non è un partito, ma è frutto di un gioco di palazzo. Renzi ha ispirato e fatto nascere il governo più a sinistra della storia repubblicana per interessi di bottega. Gli serviva tempo per fare la scissione e fondare un suo partito, ma intanto sono gli italiani a pagare il conto". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Senato alla riunione con i responsabili dei Dipartimenti di Forza Italia, convocata da Adriano Galliani. Presenti le capigruppo e i gruppi parlamentari.

