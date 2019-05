FI, Berlusconi risponde a terapie: dimissioni previste lunedì

di ddn/npf

Roma, 3 mag. (LaPresse) - Il Presidente Berlusconi, in terza giornata postoperatoria, risponde perfettamente alle terapie. I professori Zangrillo e Rosati mantengono la previsione di dimissioni in sicurezza per la giornata di lunedì, a meno di una settimana dall'intervento chirurgico in urgenza. E' quanto si apprede da font di FI.

