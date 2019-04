FI, Berlusconi ricoverato per una colica renale acuta

Silvio Berlusconi si è recato al San Raffaele a Milano per la terapia di una colica renale acuta. È quanto si apprende da fonti di Forza Italia. Il leader di FI ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto.

