FI, Berlusconi: Nostro orizzonte rimane alleanza centrodestra

di dab

Roma, 27 lug. (LaPresse) - "Il nostro orizzonte politico è e rimarrà l'alleanza di centro-destra, una coalizione che in Italia esiste perché è stata fondata e resa possibile da noi, con la mia discesa in campo nel 1994. E' un'alleanza basata su un progetto comune e sulla lealtà reciproca fra forze politiche differenti, nella quale noi rappresentiamo la componente liberale, cristiana, garantista, europeista, portatrice dei valori culturali e civili sui quali si fonda l'Occidente. Una componente essenziale per un centro-destra credibile in Europa e nel mondo, in grado di vincere e di governare". Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

