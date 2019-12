Ferentino, Regione Lazio valuta sospensione accreditamento struttura

di dab

Roma, 30 dic. (LaPresse) - “L'assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio sta valutando la sospensione dell'accreditamento della struttura ‘Fontana Olente - Terme di Pompeo' a Ferentino per violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle strutture accreditate al Servizio sanitario regionale (SSR). La sospensione è l'atto propedeutico alla revoca dell'accreditamento con il Ssr”. Lo comunica in una nota l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio in merito alla denuncia di alcune famiglie di ragazzi autistici.

