Fedriga: "Trieste primo porto Italia, guardiamo al centro-est Europa"

Trieste è il primo porto in Italia, ma non è in competizione con gli altri. Per esempio Genova principalmente ha traffico internazionale, noi al 90% nazionale. Stiamo collaborando con l'interporto della Carinzia e lo faremo con quello dell'Ungheria. Dobbiamo guardare come hub al centro-est Europa. Sono territori in forte espansione, con crescita del 5-7% all'anno, come l'Ungheria. Sono Paesi piccoli ma in forte crescita. Possiamo come Friuli Venezia Giulia essere lo snodo tra il far east e il centro-est Europa". Così il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a PoliticaPresse, il forum di LaPresse.