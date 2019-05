Fca, Salvini: Se cresce, buona notizia per Italia. Tutelare posti

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - Fca-Renault? "Se Fiat cresce, è una buona notizia per l'Italia e per gli italiani. Conto che l'operazione sia brillante, rivolta al futuro, che tuteli ogni singolo posto di lavoro in questo Paese e che porti a far crescere un gigante europeo dell'automobile. Ovviamente, dal nostro punto di vista è importante la tutela dei posti di lavoro, avere dei piani industriali che non guardino a breve ma a medio e a lungo termine. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

