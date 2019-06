Fca, Cirio: "Verificheremo che il piano presentato venga realizzato, Piemonte diventa polo dell'elettrico"

"Il presidente piemontese, così come il sindaco di Torino, stanno con gli occhi aperti per verificare che il piano industriale da 5 miliardi che Fca ha sottoposto venga realizzato in tutti i suoi aspetti. Entro il 2022 ci sarà la piena occupazione degli impianti piemontesi di Fca". Così il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio commenta il piano industriale presentato dall'azienda: "La 500 elettrica sarà solo una base di partenza, qui nasce il polo elettrico".