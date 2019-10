Fca-Psa, Conte: Garantire produttività, occupazione e investimenti in Italia

di dab

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Non posso giudicare l'accordo perché non conosco i dettagli e i contenuti, quello che sicuramente ci preme come governo è che sia assicurata la produttività in Italia e quindi la continuità aziendale nel nostro Paese". Lo dice il premier, Giuseppoe Conte, a margine dell'assemblea pubblica della Confederazione italiana armatori, rispondendo a una domanda sulla fusione tra Fca e Psa. "Se ci sono economie di scala, quindi, ben vengano, ne beneficeranno entrambi i gruppi - aggiunge -. L'importante è garantire il livello di occupazione e gli investimenti qui in Italia".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata