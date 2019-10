Fca-Psa, Cirio: Lavoro si crea con fusioni, non con reddito di cittadinanza

di vln/scp

Torino, 31 ott. (LaPresse) - "Così come io mi sono preoccupato e mi preoccuperò che l'occupazione venga garantita, è giusto che lo faccia anche il governo, ma soprattutto che crei le condizioni per chi vuole lavorare in Italia di continuare a farlo e continuare a investire. I posti di lavoro si creano con fusioni, non attraverso il reddito di cittadinanza dato a chi si trova in condizioni di non poter lavorare, che va aiutato dandogli un lavoro e non certo un reddito per non lavorare". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commentando la fusione tra Fca e Peugeot a margine di un evento a Torino. "Il governo italiano deve dire la sua - ha aggiunto -, ma io credo nella necessità che nelle regole di mercato alle aziende deve essere lasciata la libertà di muoversi sul mercato".

