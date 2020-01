Fca-Psa, Cirio: Confermata piena occupazione piano investimenti

di mrc/vln

Torino, 31 gen. (LaPresse) - "Fca ha confermato la piena occupazione in Italia e in Piemonte entro il 2022. Inoltre, è stato anche confermato il piano di investimenti da 5 miliardi, 2 miliardi sul Piemonte, nello specifico su Torino tra Grugliasco e Mirafiori". Lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, dopo l'incontro con il Coo di Fca della Regione Emea, Pietro Gorlier, in merito alla fusione Fca-Psa.

