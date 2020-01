Fca-Psa, Cirio: 3 centri direzionali, di cui uno a Torino

di mrc/vln

Torino, 31 gen. (LaPresse) - "Dopo la fusione il Fca-Psa, il nuovo gruppo manterrà 3 centri direzionali: uno negli Stati Uniti, uno in Francia e uno a Torino. La fusione per 11 mesi non produrrà nessun tipo di effetto, poi ci sarà la fusione effettiva con un nome nuovo per la società che non inciderà sull'identità dei brand". Lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, dopo l'incontro con il Coo di Fca della Regione Emea, Pietro Gorlier, in merito alla fusione Fca-Psa.

