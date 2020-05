Fase Due, Sala: "Grazie agli insegnanti per l'enorme sforzo"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha mandato un messaggio di ringraziamento ai lavoratori del settore dell’istruzione: "Dalle educatrici, ai maestri, ai professori, voglio ringraziare tutti per l'enorme sforzo che hanno fatto in questa fase, reinventandosi un po' il lavoro", ha dichiarato il primo cittadino nel suo quotidiano messaggio sui social network. "Noi abbiamo cercato di aiutare, attraverso donazioni di tablet e pc, e anche il governo ci ha messo 1,4 milioni per dotare chi non lo ha di un apparato per seguire le lezioni online", ha aggiunto Sala.