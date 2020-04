Fase 2, Viceministro salute: dal 4 maggio anche visita a caro amico

“Anche un'amicizia è un affetto stabile. A volte chi si sposta da una città all'altra stabilisce degli affetti con degli amici che sono spesso migliori di quelli con alcuni familiari, diciamoci la verità”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute e senatore M5s. Dal 4 maggio, quindi, si potrà anche andare a trovare un amico? “Se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, è chiaro, questo è un periodo di transizione, servono regole per far capire che non è un liberi tutti”. Per due fidanzati che si rivedono lunedì 4 maggio il sesso può essere un rischio oppure no? “Purtroppo non sappiamo se il sesso sia un rischio, ma la vicinanza lo è. In questo momento, ogni contatto stretto sarebbe da evitare”, ha spiegato Sileri.