Fascismo, Anpi risponde a Tajani: "Giustifica il regime". E lui si scusa

"Fino alla guerra ha fatto cose positive", queste le parole di Antonio Tajani su Benito Mussolini, intervenendo su Radio 24, che hanno generato indignazione e polemiche. parole a cui anche Anpi ha risposto. "Dopo aver fatto infuriare i governi di Slovenia e Croazia, l'on. Tajani torna a far parlare il suo cuore fascista, del tutto dimentico del suo ruolo europeo. Il fascismo ha fatto cose buone? Lo vada a dire in Etiopia - ha dichiarato Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi - dove intere popolazioni ( bambini, donne, uomini ), del tutto innocenti, sono state sterminate dall'uso, voluto da Mussolini, dei gas. L'aggressione all'Albania, alla Grecia e alla Jugoslavia? L'onorevole Tajani, lo ignora. Derubricare poi il delitto Matteotti come un semplice incidente di percorso in un cammino tutto sommato pacifico, è quanto di più disgustoso si potesse sentire. Gli argomenti dell' on. Tajani sono triti, superficiali e tipici di chi vuole giustificare un regime, il fascismo, che ha precipitato il nostro Paese nella seconda guerra mondiale, causa di milioni di morti. Soprattutto operai e contadini. Che ha non solo aderito, ma condivido le leggi razziali, che ha infangato l'onore del nostro Paese nel mondo". "C'è voluta la Resistenza, assieme all'intervento alleato, - ha aggiunto - per sconfiggere il mostro del nazismo e del suo complice fascista. L'espressione: 'non sono fascista ma'... è tipica dei fascisti in doppio petto. Come l'on. Tajani a cui non si sa, se manca di più la conoscenza della storia o il rispetto per il proprio ruolo di dirigente di un continente, l'Europa, che ha recentemente e definitivamente ribadito le proprie radici antifasciste.

Il presidente del Parlamento europeo si è quindi scusato. "In quanto antifascista convinto, presento le mie scuse a tutti quelli che si sono potuti offendere per ciò che ho detto - ha spiegato Tajani -. Le mie parole non avevano in alcun modo l'obiettivo per giustificare o minimizzare un regime antidemocratico".

